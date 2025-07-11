Англія

Втрата для "червоних".

Центральний захисник англійського Ліверпуля Ібраїма Конате відмовився продовжувати контракт з мерсісайдським клубом, який спливає 30 червня 2026 року. Про це повідомляє іспанське видання AS.

За інформацією джерела, 26-річний француз пішов на цей крок задля переходу в мадридський Реал. Про це він вже повідомив керівництво "червоних".

Зазначається, що Ліверпуль не хоче влітку 2026 року втратити захисника безкоштовно, тому хоче продати його вже цього трансферного вікна за 50 млн. євро.

В свою чергу, Реал не має наміру платити зазначену компенсацію за Конате, втім "вершкові" готові запропонувати англійцям 20-25 млн. євро або зачекати до наступного літа та підписати вихованця Сошо безкоштовно.

Минулого сезону Ібраїма Конате відіграв за Ліверпуль 42 матчі, забив два голи та віддав дві результативні передачі.