У клубі з Барселони розраховують на Маноло Гонсалеса.
Маноло Гонсалес, rcdespanyol.com
15 липня 2025, 12:47
Маноло Гонсалес оновив свою угоду з Еспаньйолом, передає офіційний сайт клубу.
Новий контракт із 46-річним іспанцем розраховано до кінця червня 2027-го. Спеціаліст очолив "біло-синіх" у березні 2024 року.
Під керівництвом Гонсалеса Еспаньйол повернувся до Ла Ліги й фінішував там 14-м у сезоні-2024/25, набравши 42 залікових бала в 38-ми матчах.
Раніше повідомлялося, що клуб із Барселони придбали власники Бернлі.