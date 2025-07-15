Іспанія

У клубі з Барселони розраховують на Маноло Гонсалеса.

Маноло Гонсалес оновив свою угоду з Еспаньйолом, передає офіційний сайт клубу.

Новий контракт із 46-річним іспанцем розраховано до кінця червня 2027-го. Спеціаліст очолив "біло-синіх" у березні 2024 року.

Під керівництвом Гонсалеса Еспаньйол повернувся до Ла Ліги й фінішував там 14-м у сезоні-2024/25, набравши 42 залікових бала в 38-ми матчах.

Раніше повідомлялося, що клуб із Барселони придбали власники Бернлі.