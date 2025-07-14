Іспанія

Сума угоди оцінюється у 200 мільйонів євро.

Компанія Velocity Sport Limited досягла угоди про покупку контрольного пакету акцій Еспаньйола. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Англійська компанія також володіє Бернлі, який піднявся до АПЛ за підсумками сезону-2024/25.

За даними Marca, сума угоди становила близько 200 мільйонів євро.

"Група RASTAR, найбільший акціонер Еспаньола, нещодавно досягла угоди з групою Velocity Sport Limited (VSL), що має англійське коріння, але також належить американським акціонерам, про входження до складу цієї холдингової компанії та участь у стратегічному альянсі, який виведе Еспаньйол на рівень Бернлі.

Таким чином, і "біло-блакитні", і англійська команда, залишаючись незалежними, стануть частиною цієї інвестиційної групи, яка розширює свої інтереси, маючи один клуб у найвищому дивізіоні Ла Ліги, а інший у Прем'єр-лізі", — сказано в заяві клубу.

За підсумками минулого сезону Еспаньйол зміг зберегти прописку у Ла Лізі, фінішувавши на 14 місці.