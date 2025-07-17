Іспанія

Молодий іспанець надовго залишається в Більбао.

Лідер Атлетіка Більбао Ніко Вільямс висловився про продовження контракту з баскським клубом. Його слова наводить ESPN.

"Думаю, на нас чекає дуже довгий сезон. Попереду у команди дуже амбітні турніри, такі як Ліга чемпіонів, де хотів би зіграти кожен. Що може бути краще, ніж зробити це з клубом всього мого життя?

Я хотів би продовжувати творити історію тут, на Сан-Мамесі, з вболівальниками клубу, сім'єю і з величезним ентузіазмом", — заявив Вільямс.

Зазначимо, що 22-річний іспанець підписав з Атлетіком новий контракт до літа 2035 року.

Ніко Вільямс пройшов шлях від академії басків до головної команди, дебютувавши в 2021 році. З того часу він провів 167 матчів, забив 31 гол та віддав 30 результативних передач, ставши важливим елементом атакувальної ланки Атлетіка. Вільямс також виграв Кубок Іспанії з "червоно-білими", а в складі збірної Іспанії став чемпіоном Євро-2024 та був визнаний MVP фіналу турніру.