Іспанія

"Кажани" посилилися Хуленом Агірресабалою.

Валенсія орендувала голкіпера Атлетіка Хулена Агірресабалу, передає офіційний сайт "кажанів".

Повідомляється, що 24-річний іспанець змінив клубну прописку до кінця сезону-2025/26. За даними видання Marca, Валенсія отримала право викупу гравця за понад 10 млн євро.

He doesn’t know it yet… ➡️ but he'll end up wearing the @valenciacf_en jersey pic.twitter.com/rfDf7FuRBi — Valencia CF (@valenciacf_en) July 11, 2025

Агірресабала дебютував за Атлетік у серпні 2021 року, у виїзному матчі Ла Ліги проти Ельче (0:0). Загалом на рахунку Хулена 56 пропущених голів у 65-ти матчах за клуб із Більбао в усіх турнірах.

У сезоні-2023/24 воротар допоміг "левам" виграти Кубок Іспанії. Його контракт з Атлетіком розраховано до кінця червня 2027 року.

До липня 2023-го Агірресабала представляв збірну Іспанії U-21 (6 пропущених голів у 8-ми матчах, 4 з яких були "сухими").