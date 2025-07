Валенсія орендувала голкіпера Атлетіка Хулена Агірресабалу, передає офіційний сайт "кажанів".

Повідомляється, що 24-річний іспанець змінив клубну прописку до кінця сезону-2025/26. За даними видання Marca, Валенсія отримала право викупу гравця за понад 10 млн євро.

He doesn’t know it yet… ➡️ but he'll end up wearing the @valenciacf_en jersey pic.twitter.com/rfDf7FuRBi