Про це заявив Ганс-Дітер Флік.
Ганс-Дітер Флік, Getty Images
17 липня 2025, 14:55
Наставник Барселони Ганс-Дітер Флік повідомив, що каталонський клуб не збирається посилювати лінію півзахисту новими гравцями.
"Півзахист Барселони перевантажений. Якщо до нас і прийде новий футболіст, то він точно не буде півзахисником", — цитує Фліка Mundo Deportivo.
Флік обіймає посаду головного тренера Барселони з травня 2024 року. У минулому сезоні його команда виграла чемпіонський титул Ла Ліги, Кубок Іспанії та Суперкубок Іспанії.
Також "синьо-гранатові" дійшли до півфіналу Ліги чемпіонів, де поступилися міланському Інтеру. Згідно з чинним контрактом, німецький фахівець очолюватиме Барселону до 2027 року.
Раніше повідомлялося, що Ямал отримав легендарний №10 в Барселоні.