Іспанія

Про це заявив Ганс-Дітер Флік.

Наставник Барселони Ганс-Дітер Флік повідомив, що каталонський клуб не збирається посилювати лінію півзахисту новими гравцями.

"Півзахист Барселони перевантажений. Якщо до нас і прийде новий футболіст, то він точно не буде півзахисником", — цитує Фліка Mundo Deportivo.

Флік обіймає посаду головного тренера Барселони з травня 2024 року. У минулому сезоні його команда виграла чемпіонський титул Ла Ліги, Кубок Іспанії та Суперкубок Іспанії.

Також "синьо-гранатові" дійшли до півфіналу Ліги чемпіонів, де поступилися міланському Інтеру. Згідно з чинним контрактом, німецький фахівець очолюватиме Барселону до 2027 року.

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