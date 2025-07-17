Іспанія

Німець може пропустити до чотирьох місяців.

Марк-Андре тер Штеген останніми днями тренувався в спортзалі. Здавалося, що відсутність воротаря на повноцінних тренуваннях пов'язана з протистоянням футболіста і клубу (Барселона не розраховує на тер Штегена як на першого номера), але ні.

Насправді у 33-річного голкіпера виявили досить серйозні проблеми зі спиною. Зараз тер Штеген і медики намагаються вибрати найкраще рішення між консервативним лікуванням і операцією.

При хірургічному втручанні воротар пропустить близько чотирьох місяців, пише Sport.

Таким чином, Марк-Андре тер Штеген не покине Барселону цього літа. Він буде відновлюватися і, можливо, стане шукати нову команду взимку, щоб регулярно грати перед чемпіонатом світу 2026.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Сіті може підписати тер Штегена.