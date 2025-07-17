Якщо бразилець не знизить високі вимоги щодо заробітної плати.
Вінісіус Жуніор, Getty Images
17 липня 2025, 16:15
Вінгер Реала Вінісіус Жуніор продовжує регулярно опинятися в центрі новин зі світу трансферів. Подейкують, що в мадридському клубі замислилися про продаж бразильця.
Реал буде готовий продати Вінісіуса за однієї умови – якщо форвард не знизить свої високі вимоги щодо заробітної плати.
Раніше повідомлялося про те, що переговори між Вінісіусом і Реалом проходять важко через вимоги футболіста. Чинний трудовий договір 25-річного бразильця з "вершковими" розрахований до середини 2027 року.
Минулого сезону Вінісіус провів 58 матчів, у яких забив 22 голи та віддав 19 гольових передач.
Раніше повідомлялося, що Реал підписав Каррераса.