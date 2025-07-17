Іспанія

Якщо бразилець не знизить високі вимоги щодо заробітної плати.

Вінгер Реала Вінісіус Жуніор продовжує регулярно опинятися в центрі новин зі світу трансферів. Подейкують, що в мадридському клубі замислилися про продаж бразильця.

Реал буде готовий продати Вінісіуса за однієї умови – якщо форвард не знизить свої високі вимоги щодо заробітної плати.

Раніше повідомлялося про те, що переговори між Вінісіусом і Реалом проходять важко через вимоги футболіста. Чинний трудовий договір 25-річного бразильця з "вершковими" розрахований до середини 2027 року.

Минулого сезону Вінісіус провів 58 матчів, у яких забив 22 голи та віддав 19 гольових передач.

Раніше повідомлялося, що Реал підписав Каррераса.