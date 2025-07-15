Сторони не можуть домовитися про новий контракт.
Вінісіус Жуніор, Getty Images
15 липня 2025, 07:39
Мадридський Реал та вінгер Вінісіус Жуніор все ще не можуть домовитися про деталі нового контракту. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.
За інформацією джерела, однією з причин є вимога 25-річного бразильця значно підвищити йому зарплату, яка зараз становить 15 млн євро за сезон.
Також наголошується, що у послугах вінгера, контракт якого закінчується у 2027 році, зацікавлені клуби із Саудівської Аравії та англійської Прем'єр-ліги.
Минулого сезону Вінісіус провів 58 матчів, у яких забив 22 голи та віддав 19 гольових передач.
Раніше повідомлялося, що Реал підписав Каррераса.