Іспанія

Сторони не можуть домовитися про новий контракт.

Мадридський Реал та вінгер Вінісіус Жуніор все ще не можуть домовитися про деталі нового контракту. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, однією з причин є вимога 25-річного бразильця значно підвищити йому зарплату, яка зараз становить 15 млн євро за сезон.

Також наголошується, що у послугах вінгера, контракт якого закінчується у 2027 році, зацікавлені клуби із Саудівської Аравії та англійської Прем'єр-ліги.

Минулого сезону Вінісіус провів 58 матчів, у яких забив 22 голи та віддав 19 гольових передач.

Раніше повідомлялося, що Реал підписав Каррераса.