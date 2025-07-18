Іспанія

Легенда.

Президент мадридського Реала Флорентіно Перес висловився про відхід з клубу 34-річного іспанця Лукаса Васкеса. Його слова наводить офіційний сайт "вершкових".

"Лукас Васкес — яскравий представник цінностей Реала, завдяки яким він став одним із найулюбленіших гравців наших вболівальників. Він легенда клубу.

У футболці Реала Лукас Васкес символізує працьовитість, завзятість, скромність і дух переможця, необхідні для успіху. Він гравець, який заслужив любов і визнання всіх вболівальників Реала. Реал Мадрид був і завжди буде його домом", — заявив Перес.

Лукас Васкес виступав за "вершкових" з літа 2007 року з перервою на один рік, коли він захищав кольори Еспаньйола на правах оренди. На його рахунку 402 матчі, 38 голів та 73 результативні передачі. За цей час він виграв з Реалом 22 трофеї, включно з п'ятьма перемогами у Лізі чемпіонів.