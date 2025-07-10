Йде ціла епоха.
Куртуа та Модрич, getty images
10 липня 2025, 12:53
Воротар мадридського Реала Тібо Куртуа висловився про відхід з клубу 39-річного Луки Модрича та 34-річного Лукаса Васкеса. Його слова наводить AS.
"Ми дуже раді поверненню Едера Мілітао та Дані Карвахаля. Вони змогли зіграти, це добре для них і для нового сезону. Здорово знову відчути себе в команді.
І водночас шкода Лукаса Васкеса та Луку Модрича, вони обидва — легенди клубу. Модрич завжди йде з поля під овації. Нам буде його не вистачати", — сказав Куртуа.