Іспанія

Оренда форварда не передбачає €5 млн компенсації.

Барселона не буде зобов’язана сплачувати Манчестер Юнайтед штраф у €5 млн, якщо не активує опцію викупу Маркуса Рашфорда після оренди на сезон-2025/26, повідомляє The Athletic.

27-річний англієць приєднався до каталонців із опцією повноцінного трансферу за €30 млн і погодився знизити зарплату до €14 млн на рік до вирахування податків заради переходу.

Рашфорд, який у сезоні-2024/25 забив 11 голів і віддав 9 асистів у 41 матчі (за Манчестер Юнайтед та Астон Віллу), прагне перезапустити кар’єру в Ла Лізі під керівництвом Ганса-Дітера Фліка.

Відсутність штрафу за невикуп дає Барселоні гнучкість у рішенні щодо майбутнього гравця, тоді як Юнайтед сподівається на його успішний сезон, щоб підвищити трансферну вартість.

Раніше повідомлялося, що Барселона шукає наступника Левандовські.