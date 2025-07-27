Іспанія

Поляку можна закінчувати.

Воротар каталонської Барселони Войцех Щесни висловився про ігровий стиль головного тренера команди Гансі Фліка. Його слова наводить Sky Sports.

"Це не мій футбол. Те, що Барселона зробила минулого сезону, чудово. Для глядачів виглядає дуже добре. Але це не мій футбол, і навіть успіх не змінює мого погляду на стиль, якому я віддаю перевагу.

Команда могла б усвідомити небезпеку та не грати за одним сценарієм усі 90 хвилин. Але як я вже сказав, це не критика. Це просто моя думка.

Я воротар. І коли ми ведемо 4:0, а хлопці так сповнені рішучості зробити рахунок 5:0, забувши про все інше, мені прикро. Воротар теж хоче зберегти ворота сухими. Але хлопці хочуть далі забивати голи, отримувати насолоду, а для мене це складно", – сказав Щесни.