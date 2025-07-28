Іспанія

Іспанець назвав перехід у мадридський клуб втіленням давньої мрії.

Олекс Баена, трансфер якого з Вільярреала до Атлетіко Мадрид було погоджено ще кілька тижнів тому, цього понеділка був офіційно представлений у новому клубі. Контракт 23-річного футболіста розрахований до літа 2030 року.

Гравець вже встиг адаптуватися в команді — знайомство з одноклубниками, штабом та фанами відбулося ще під час підготовки на Сан-Рафаелі. Баена зазначив, що відчув підтримку з перших днів у клубі та не приховує амбіцій вигравати трофеї. Іспанець також підкреслив бажання працювати під керівництвом Дієго Сімеоне.

"Це великий крок у моїй кар’єрі. У нас чудовий тренер і сильний склад, ми можемо досягти багато чого", — прокоментував Баена.

Очікується, що футболіст, якого вже знають фанати за грою за Вільярреал та національну збірну Іспанії, дебютує на Сівітас Метрополітано у другому турі Ла Ліги в матчі проти Ельче.