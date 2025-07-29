Іспанія

"Темно-сині" підписали оборонця та орендували хавбека.

Центральний захисник Абдель Абкар і центральний півзахисник Маріо Мартін поповнили склад Хетафе, передає офіційний сайт клубу.

Повідомляється, що 26-річний марокканець на правах вільного агента залишив Депортіво Алавес і підписав із "темно-синіми" розрахований до кінця червня 2028-го контракт. За свій колишній клуб Абкар провів 97 матчів у всіх турнірах, відзначившись одним голом і двома асистами.

У той же час 21-річного іспанця Хетафе орендував у мадридського Реала до завершення сезону-2025/26. Протягом минулої кампанії Мартін виступав за Реал Вальядолід, записавши на свій рахунок одну гольову передачу в 32-х поєдинках (всі турніри).

Раніше повідомлялося, що колишній півзахисник "темно-синіх" приєднався до клубу Серії А.