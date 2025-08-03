Іспанія

Мадридський клуб відкритий до трансферу українця, але рішення залишається за самим гравцем.

Майбутнє Андрія Луніна в Реалі залишається під питанням. За інформацією іспанського видання Diario Gol, мадридський клуб готовий розглянути трансфер українського воротаря, якщо отримає пропозицію в розмірі 20 мільйонів євро.

Натомість сам Лунін не поспішає залишати Сантьяго Бернабеу. Голкіпер бажає продовжити боротьбу за місце у стартовому складі, попри конкуренцію з боку Тібо Куртуа.

Таким чином, навіть якщо з'явиться клуб, готовий заплатити запитану суму, трансфер залежатиме від згоди самого Луніна. На цю мить ситуація залишається відкритою, і рішення може бути ухвалене ближче до завершення трансферного вікна.

Раніше з’являлася інформація, що Лунін прийняв рішення залишитися в Реалі на сезон-2025/26, попри зацікавленість з боку Вільярреала.