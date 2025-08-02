Баски підсилили центр захисту.
Дує Чалета-Цар, getty images
02 серпня 2025, 09:27
Баскський Реал Сосьєдад оформив перехід центрального захисник Дує Чалета-Цара з французького Ліона. Про це повідомляє офіційний сайт "чурі-урді".
Зазначається, що мова йде про оренду, яка буде розрахована до кінця сезону-2025/26. Також в угоді прописана можливість викупу 28-річного хорвата.
"Я дуже радий бути частиною цього клубу. У нього багата історія, неймовірне місто, стадіон і вболівальники.
Сподіваюся, ми будемо грати в хороший футбол і добре доповнювати один одного на полі. Я знаю, що проект амбітний, і я тут, щоб допомогти команді грати в привабливий футбол, радувати вболівальників і святкувати перемоги", — заявив Чалета-Цар.
Минулого сезону Дує Чалета-Цар відіграв за Ліон 28 матчів, забив один гол та віддав одну результативну передачу.