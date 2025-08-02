Іспанія

Баски підсилили центр захисту.

Баскський Реал Сосьєдад оформив перехід центрального захисник Дує Чалета-Цара з французького Ліона. Про це повідомляє офіційний сайт "чурі-урді".

Зазначається, що мова йде про оренду, яка буде розрахована до кінця сезону-2025/26. Також в угоді прописана можливість викупу 28-річного хорвата.

"Я дуже радий бути частиною цього клубу. У нього багата історія, неймовірне місто, стадіон і вболівальники.

Сподіваюся, ми будемо грати в хороший футбол і добре доповнювати один одного на полі. Я знаю, що проект амбітний, і я тут, щоб допомогти команді грати в привабливий футбол, радувати вболівальників і святкувати перемоги", — заявив Чалета-Цар.

Минулого сезону Дує Чалета-Цар відіграв за Ліон 28 матчів, забив один гол та віддав одну результативну передачу.