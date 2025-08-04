Іспанія

Іспанський клуб заплатить чотири мільйони євро плюс бонуси за португальського вінгера.

Португальський вінгер Гонсалу Гедеш залишає Вулвергемптон та продовжить кар’єру в іспанській Ла Лізі. Як повідомляє авторитетний журналіст Фабріціо Романо, футболіст переходить у Реал Сосьєдад.

Сторони вже досягли домовленості щодо умов трансферу. Базова сума угоди становить чотири мільйони євро, а ще два мільйони можуть бути виплачені у вигляді бонусів залежно від результатів.

Гедеш раніше виступав за Валенсію, ПСЖ та Бенфіку, а також має досвід гри в іспанському чемпіонаті. Перехід до Реал Сосьєдада дозволить вінгеру повернутись до Ла Ліги, де він вже проявляв себе на високому рівні.

Раніше Реал Сосьєдад підписав захисника збірної Хорватії.