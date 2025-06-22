Франція

Легенда НБА занурюється у європейський футбол.

Президент французького ПСЖ Нассер Аль-Хелаїфі висловився про партнерську співпрацю з дворазовим переможцем НБА Кевіном Дюрантом. Його слова наводить офіційний сайт парижан.

"Qatar Sports Investments рада вітати Кевіна Дюранта як акціонера Парі Сен-Жермен та стратегічного партнера нашої групи. Ми постійно прагнемо розвивати клуб і наше портфоліо в цілому за рахунок ефективних партнерських відносин, які забезпечують стратегічну цінність, інновації та глобальну перспективу.

Разом із Кевіном ми з нетерпінням очікуємо на розробку амбітних ініціатив, які сприятимуть подальшому глобальному зростанню ПСЖ та Qatar Sports Investments", — сказав Аль-Хелаїфі.

Зазначимо, Qatar Sports Investments, мажоритарний власник ПСЖ, підписав інвестиційну угоду про стратегічне партнерство з Кевіном Дюрантом та його компанією Boardroom Sports Holding.

Раніше повідомлялося, що Рабьо відсудив у ПСЖ 1,3 млн євро.