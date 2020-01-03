Нигериец согласовал условия соглашения с киевлянами.
Бенито, ФК Тамбов
03 января 2020, 23:03
Динамо согласовало условия сотрудничества с бывшим нападающим Тамбова Бенито, сообщает официальный сайт украинского клуба.
Олабиран Блессинг Муйива, более известный как Бенито, договорился о контракте с киевлянами сроком в 3,5 года. Ожидается, что соглашение будет подписано 10 января, если он успешно пройдет медобследование.
Последним клубом 21-летнего вингера был Тамбов, который он покинул на правах свободного агента. В российском клубе нигериец провел 35 поединков, отличившись тремя голами и одним ассистом.
Ранее Бенито также защищал цвета таких клубов, как Саксан, Локомотив Ташкент и Луч Минск.
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