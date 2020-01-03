Украина

Нигериец согласовал условия соглашения с киевлянами.

Динамо согласовало условия сотрудничества с бывшим нападающим Тамбова Бенито, сообщает официальный сайт украинского клуба.

Олабиран Блессинг Муйива, более известный как Бенито, договорился о контракте с киевлянами сроком в 3,5 года. Ожидается, что соглашение будет подписано 10 января, если он успешно пройдет медобследование.

Последним клубом 21-летнего вингера был Тамбов, который он покинул на правах свободного агента. В российском клубе нигериец провел 35 поединков, отличившись тремя голами и одним ассистом.

Ранее Бенито также защищал цвета таких клубов, как Саксан, Локомотив Ташкент и Луч Минск.

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