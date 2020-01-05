Италия

Швейцарец ответил отказом на предложение клуба из Эредивизи.

Защитник Милана Рикардо Родригес отклонил предложение о переходе в ПСВ, сообщает твиттер журналиста Николо Скиры.

Нидерландский клуб хотел подписать левого защитника в январе и обратился с предложением к Милану, но футболист ответил отказом. Швейцарец хотел бы продолжить карьеру в Наполи.

Действующий контракт Родригеса с Миланом рассчитан до июня 2021 года.

В текущем сезоне 27-летний игрок провел 5 поединков в футболке "россонери", не отличившись результативными действиями.

Ранее сообщалось, что в подписании Родригеса также заинтересован Уотфорд.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.