Швейцарец ответил отказом на предложение клуба из Эредивизи.
Рикардо Родригес, Getty Images
05 января 2020, 08:57
Защитник Милана Рикардо Родригес отклонил предложение о переходе в ПСВ, сообщает твиттер журналиста Николо Скиры.
Нидерландский клуб хотел подписать левого защитника в январе и обратился с предложением к Милану, но футболист ответил отказом. Швейцарец хотел бы продолжить карьеру в Наполи.
Действующий контракт Родригеса с Миланом рассчитан до июня 2021 года.
В текущем сезоне 27-летний игрок провел 5 поединков в футболке "россонери", не отличившись результативными действиями.
Ранее сообщалось, что в подписании Родригеса также заинтересован Уотфорд.
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