Турция

Хавбек Барселоны покинул этой зимой Истанбул Башакшехир.

Полузащитник Барселоны Арда Туран в январе этого года расторг арендное соглашение с Истанбулом, однако до сих пор не вернулся в каталонский клуб.

Как сообщает AS, 32-летний хавбек с большой долей вероятности продолжит выступать в Турции, и Галатасарай может стать следующей его командой.

Именно в клубе из Стамбула Туран начал демонстрировать высокий уровень, после чего перешел в мадридский Атлетико в 2011 году.

Главный тренер Галатасарая Фатих Терим с энтузиазмом смотрит на возможное возвращение Турана.

"Я думаю, что клуб должен принять его, потому что он из Галатасарая и заслуживает второго шанса. Галатасарай никогда не бросает своих воспитанников", — заявил Терим.

Однако далеко не все в Галатасарае согласны с точкой зрения специалиста. Например, президент клуба Мустафа Дженгиз пока выступает против подписания Турана, из-за чего в стане "львов" может произойти конфликт.

"Никто еще к нам не перешел. Мы говорили с Фатихом Теримом 31 декабря, и он даже слова не промолвил об Арде Туране", — прокомментировал слухи Дженгиз.

Стоит отметить, что сам Арда Туран хочет завершить карьеру в Галатасарае, воспитанником которого он является.

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