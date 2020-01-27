Украинский полузащитник Ризеспора Денис Гармаш поразил ворота лидера чемпионата Турции.
Денис Гармаш, фото ФК Ризеспор
27 января 2020, 21:10
В матче 19-го тура чемпионата Турции свой первый мяч за Ризеспор в Суперлиге забил Денис Гармаш.
Украинский полузащитник вышел на замену сразу после перерыва и на 60-й минуте поразил ворота лидера турецкого первенства Сивасспора. К сожалению, в компенсированное время хозяева отыгрались — 1:1.
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Весь матч в составе Ризеспора провел еще один украинец — защитник Николай Морозюк.
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