Турция

Украинский полузащитник Ризеспора Денис Гармаш поразил ворота лидера чемпионата Турции.

В матче 19-го тура чемпионата Турции свой первый мяч за Ризеспор в Суперлиге забил Денис Гармаш.

Украинский полузащитник вышел на замену сразу после перерыва и на 60-й минуте поразил ворота лидера турецкого первенства Сивасспора. К сожалению, в компенсированное время хозяева отыгрались — 1:1.

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Весь матч в составе Ризеспора провел еще один украинец — защитник Николай Морозюк.

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