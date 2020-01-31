Турция

Нападающий Фиорентины уже отправился в Турцию.

Кевин-Принс Боатенг находится на пути в Стамбул для подписания контракта с Бешикташем, сообщает Джанлука Ди Марцио.

По информации Николо Ширы, Боатенг получит контракт до лета 2022 года, но другие источники сообщают об аренде с правом выкупа.

Нападающий в этом сезоне провел 15 поединков в футболке Фиорентины, отметившись лишь одним забитым мячом.

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