Турция

Мухаммету Демиру придется отрабатывать удары с "точки" на тренировках.

Газиянтепспор в 22 туре турецкой Суперлиги принимал Ризеспор и добился уверенной победы со счетом 2:0.

Хозяева и вовсе могли бы выиграть разгромно, но Мухаммет Демир не реализовал два пенальти, которые разделили пять минут.

Первый удар нападающего пришелся в перекладину ворот, а вторая попытка и вовсе разминулась с целью.

Напомним, что Йокогама и Виссел Кобе не забили девять пенальти подряд в послематчевой серии.