Турция

Главный тренер турецкого клуба наложил вето на подписание украинского хавбека.

Полузащитник донецкого Шахтера Виктор Коваленко мог продолжить карьеру в турецкой Суперлиге. Как сообщает Fotospor, бывший главный тренер "горняков" Мирча Луческу предлагал Бешикташу рассмотреть вариант с подписанием 24-летнего украинца.

Во время личной беседы с руководством клуба румынский специалист лестно высказывался о футбольных качествах Коваленко. Луческу даже сравнил игрока Шахтера с действующими футболистами Бешикташа Адемом Ляичем и Кевином-Принсом Боатенгом, заявив, что Виктор гораздо сильнее их на позиции "десятки".

Несмотря на убеждения опытного специалиста, запрет на подписание Коваленко установил главный тренер Бешикташа Серген Ялчин, поскольку ему "нужен игрок, который думает о нападении, участвует в атаке и вносит свой вклад в результат".

Ранее сообщалось, что Мирча Луческу может вернуться к тренерской деятельности, возглавив Бешикташ, однако "черные орлы" решили не приглашать румынского коуча из-за возраста.

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