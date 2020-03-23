Испания

Бенито Жоанет скончался в возрасте 84 лет.

Бывший вратарь и экс-главный тренер Эспаньола Бенито Жоанет стал очередной жертвой пандемии коронавируса. Специалист умер от болезни на 85 году жизни, что подтвердила пресс-служба каталонского клуба.

Как сообщает Mundo Deportivo cо ссылкой на TV3, у Жоанета диагностировали COVID-19, который ухудшил и без того плохое состояние тренера. Дело в том, бывший наставник каталонцев несколько месяцев назад перенес инсульт.

За всю свою тренерскую карьеру Бенито Жоанет успел поработать с такими командами, как Эспаньол, Депортиво, Эркулес и Кадис. Помимо этого, уроженец Барселоны выигрывал молодежный чемпионат мира в 1955 году.

Напомним, ранее от коронавируса умер бывший президент мадридского Реала Лоренцо Санс.

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