Турция

Вингер Эльеро Элиа не хочет оставаться в Турции.

Голландский вингер Истанбул Башакшехира Эльеро Элиа решил не продлевать контракт и больше не будет выступать в турецкой Суперлиге — сообщает Football Oranje.

"Буду предельно откровенен: летом я покину Стамбул, – сказал Элиа. – Я не буду продлевать контракт, поскольку хочу поиграть где-нибудь в другом месте и готов к новым приключениям".

33-летний вингер национальной сборной Нидерландов (30 матчей, 2 гола) выступал за Ден Хааг (60 матчей во всех турнирах, 6 голов), Твенте (83, 16), Гамбург (65, 8), Ювентус (5, 0), Вердер (68, 5), Саутгемптон (17, 2), Фейеноорд (68, 18) и Истанбул Башакшехир (72, 10).

Ранее Джон Оби Микель покинул Трабзонспор и завил, что больше никогда не вернется в Турцию.

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