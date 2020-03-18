Турция

Украинский футболист высказался о ситуации с коронавирусом в турецком футболе.

Турецкая Суперлига стала одним из двух национальных чемпионатов в Европе, который продолжился, несмотря на стремительное распространение пандемии коронавируса.

Украинский защитник Ризеспора Николай Морозюк рассказал о том, как обстоит ситуация в Турции и о том, как футболисты отреагировали на новость о продолжении турецкого первенства.

"Атмосфера в Турции также, можно сказать, напряженная. В целом, истерики и паники нет. Все спокойно, но люди ходят в масках. Существенно стало меньше людей на улицах. Мы были на днях в Анкаре, сейчас находимся в Измире. Ощущается, что улицы намного опустели, в том числе меньше людей и в аэропортах".

"А так, все как обычно, странных вещей не происходит. Такого жесткого карантина здесь нет. Знаю, что закрываются разные предприятия, мероприятия, заведения, торговые центры и так далее".

"Что касается самого футбола, вчера было принято решение продолжить чемпионат, на что все отреагировали по разному. Несмотря на это, атмосфера в футболе спокойная, нет особой паники, но страх присутствует. Это свойственно людям. Внутри команды же мы получаем указания от врачей", — заявил Николай Морозюк в программе Футбол NEWS.

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