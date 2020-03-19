Турция

Теперь в Европе не отказалась играть только Беларусь.

Министр молодежи и спорта Турции Мехмет Касапоглу официально объявил о переносе спортивных мероприятий в связи с пандемией коронавируса — сообщил официальный Твиттер Суперлиги.

Футбольные турниры во всех лигах чемпионата Турции отложены на неопределенный срок.

После 26-ти туров в национальном первенстве лидирует Трабзонспор — 53 очка, столько же у Истанбул Башакшехира (хуже разница забитых и пропущенных мячей), 50 — у Галатасарая, 49 — у Сивасспора и 44 — у Бешикташа.

Ризеспор, в котором выступают украинцы Николай Морозюк, Денис Гармаш и Андрей Борячук занимает 16-е место (25 очков), Кайсериспор Артема Кравца — 18-е, последнее (22 очка).

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