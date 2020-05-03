Турция

Турецкий клуб готов начать переговоры с тренером Ференцвароша.

Главный тренер Ференцвароша Сергей Ребров попал в сферу интересов Фенербахче, сообщает портал Fotospor.

"Канарейки" находятся в поисках нового главного тренера после увольнения Эрсуна Янала и могут пригласить украинца. Президент турецкого клуба Али Коч поручил агентам собрать подробную информацию о 45-летнем специалисте и его методах работы.

Ранее Ребров выступал в составе Фенербахче в 2002-04 годах, проведя в футболке "желто-синих" 38 матчей и забив 4 гола.

Во главе Ференцвароша Ребров работает с августа 2018 года и завоевал с клубом один чемпионский титул. Действующий контракт тренера с "зелеными" рассчитан до июня 2022 года.

Ранее сообщалось, что Фенербахче также заинтересован в сотрудничестве с Лораном Бланом.

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