Украина

Украинский специалист считает, что молодым игрокам еще нужно набраться опыта.

Главный тренер Ференцвароша Сергей Ребров сравнил нынешний Шахтер и время, когда донецкую команду возглавлял Мирча Луческу. Специалист уверен, что при румынском специалисте "горняки" были более сильным клубом, чем сейчас.

"Мне кажется, тогда Шахтер был сильнее. Это была состоявшаяся команда. Мирча на протяжении 5-7 лет создавал ее. Костяк команды был очень мощный и сыгранный. Сейчас Шахтер хорош, но много молодых игроков. Нужно время, чтобы они сыгрались, получили опыт".

"Сейчас в чемпионате Украины стало мало легионеров. Достаточно много молодых парней, это плюс. С другой стороны, нельзя требовать от молодежи мгновенного результата. Важно, чтобы рядом были опытные ребята, которые могут помочь. Через несколько лет эта молодежь будет показывать другой уровень футбола", — заявил Ребров в программе Великий футбол.

Напомним, ранее Сергей Ребров признался, что Игорь Харатин получал вызов в сборную Венгрии.

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