Турция

Стамбульский клуб не будет выкупать права на форварда.

Галатасарай не рассчитывает на нападающего Флорина Андоне и планирует вернуть его в Брайтон, сообщает твиттер Николо Скиры.

Руководство стамбульского клуба не планирует выкупать права на румынского форварда.

Андоне присоединился к Галатасараю прошлым летом на правах аренды из Брайтона за 700 тысяч евро. В текущем сезоне 27-летний игрок провел 14 поединков в футболке "желто-красных", отличившись тремя голами.

Ранее сообщалось, что Галатасарай проявляет интерес к Марио Балотелли из Брешии.

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