Стамбульский клуб не будет выкупать права на форварда.
Флорин Андоне, Getty Images
14 мая 2020, 10:51
Галатасарай не рассчитывает на нападающего Флорина Андоне и планирует вернуть его в Брайтон, сообщает твиттер Николо Скиры.
Руководство стамбульского клуба не планирует выкупать права на румынского форварда.
Андоне присоединился к Галатасараю прошлым летом на правах аренды из Брайтона за 700 тысяч евро. В текущем сезоне 27-летний игрок провел 14 поединков в футболке "желто-красных", отличившись тремя голами.
Ранее сообщалось, что Галатасарай проявляет интерес к Марио Балотелли из Брешии.
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