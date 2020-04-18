Украина

Диего Дорнеллес не исключил, что "горняки" предложат бразильцу новое соглашение.

Агент Тайсона сообщил, что на данный момент нет шансов, что его клиент продолжит карьеру в Интернасьонале.

"Сейчас нет такой возможности. У Тайсона контракт до середины лета следующего года. Предварительное соглашение можно будет заключить в январе 2021 года, когда у него по контракту останется шесть месяцев с Шахтером".

"Аренда? На этот вариант руководство Шахтера не согласится. Сегодня нет такой перспективы".

Также агент Тайсона не исключил, что "горняки" предложат новое соглашение 32-летнему футболисту.

"Они еще не делали предложение моему клиенту, но, вероятно, сделают. В таком случае мы с Тайсоном сядем за стол переговоров и все решим", — приводит слова агента Тайсона Revista Colorada.

Ранее Тайсон выразил надежду, что продолжит карьеру в Интернасьонале.

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