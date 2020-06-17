Турция

Украинский наставник опроверг переговоры с турецким клубом.

Главный тренер Ференцвароша Сергей Ребров прокомментировал слухи, которые связывают его с турецким Фенербахче.

"Слухи из Турции могут идти о ком угодно. В прошлом году, например, ходило много слухов об украинских тренерах и футболистах. Для Турции это абсолютно нормально.

Если футболист или тренер где-то немножко засветился, то странно, что его не покупают в одну из команд Турции.

Да, это слухи. Никаких официальных разговоров с Фенербахче у меня нет", – рассказал Ребров в комментарии Футбол NEWS.

Ранее сообщалось, что Ребров завоевал седьмой трофей в тренерской карьере.