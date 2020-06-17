Украинский наставник опроверг переговоры с турецким клубом.
Сергей Ребров, Getty Images
17 июня 2020, 21:42
Главный тренер Ференцвароша Сергей Ребров прокомментировал слухи, которые связывают его с турецким Фенербахче.
"Слухи из Турции могут идти о ком угодно. В прошлом году, например, ходило много слухов об украинских тренерах и футболистах. Для Турции это абсолютно нормально.
Если футболист или тренер где-то немножко засветился, то странно, что его не покупают в одну из команд Турции.
Да, это слухи. Никаких официальных разговоров с Фенербахче у меня нет", – рассказал Ребров в комментарии Футбол NEWS.
Ранее сообщалось, что Ребров завоевал седьмой трофей в тренерской карьере.