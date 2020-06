Другое

Украинский специалист привел команду ко второму титулу кряду.

Сергей Ребров продолжает делать историю в венгерском Ференцвароше, приведя команду к очередному чемпионству. В решающем поединке за четыре тура до финиша "фради" обыграли Гонвед со счетом 2:0, чего оказалось достаточно для оформления золотых медалей.

Не стоит забывать, что в составе команды из Будапешта выступают и украинские футболисты — полузащитник Игорь Харатин и арендованный у Шахтера вингер Александр Зубков. Отметим, что Зубков сделал свой вклад и в чемпионском матче, отдав результативную передачу во время второго взятия ворот. Харатин, в свою очередь, вышел на последние 15 минут встречи.

Болельщики не обошли стороной триумф Ференцвароша. Венгры получали поздравления от поклонников со всего мира, а отдельных комплиментов заслуживал наставник Сергей Ребров. Коротко и ясно про украинского специалиста написал один из пользователей Twitter сказав, что он — Особенный.

He is the special one 💚💚😍 pic.twitter.com/djgJwukqLu — عيسى. (@esnho_) June 16, 2020

Не обошли вниманием успех украинца и фанаты бывшего клуба Реброва. "Поздравления серьезному и строгому тренеру. Он всем все доказал этими чемпионствами. Поздравления от Аль-Ахли из Саудовской Аравии".

Salute to that serious strict coach #SerhiyRebrov

He proved himself totally by these championships. Congratulations from Alahli Fan in Saudi Arabia 💚 pic.twitter.com/w4GmZIFVH1 — Mohamad Rakan #HKJ (@malfayez86) June 16, 2020

К слову, болельщики также поспешили отметить, что саудовский клуб допустил ошибку, так легко расставшись с тренером. "Очередной титул Сергея Реброва, которого Аль-Ахли несколько лет назад уволили без уважительной причины. Очень приятно видеть, как он вернулся после неудач! Поздравляю болельщиков Ференцвароша".

Another title for Serhiy Rebrov who was thrown without a reasonable reason from Ahli Jeddah a few years ago..Very nice to see him bouncing back! Congrats to @Fradi_HU fans! https://t.co/wtWvZTw8pQ — Lotfi Wada (@LotfiWada) June 16, 2020

Много комплиментов в сторону менеджера не бывает. "Отличная работа украинского тренера Сергея Реброва, который привел команду к титулу", — написал один из пользователей Twitter.

Well done to Ukrainian coach Sergei Rebrov in leading the team to the title.🇺🇦⚽️ — John Makar (@JohnMakar9) June 16, 2020

Кроме того, фанаты спешат напомнить историческую ценность добытого чемпионства. "Впервые с 1996 года Ференцварош выиграл два чемпионских титула подряд. Гонвед был последним клубом из столицы (в 1988, 1989 годах), выигравшим два последовательных титула, помимо "фради", — отмечает болельщик.

This is the first time since 1996 that Ferencváros won 2 league titles in a row. Honvéd was the last club from the capital city (in 1988, 1989) to win 2 consecutive titles besides Fradi. — Matyas Szeli (@mettszeli) June 16, 2020

После решающего поединка свой комментарий дал и сам Ребров.

"Было тяжело, потому что не все болельщики смогли отпраздновать с нами на стадионе. Я рад, что нам удалось выиграть чемпионат. Мы были полностью сконцентрированными, подошли к матчу с полной серьезностью. В борьбе за чемпионство приняли участие абсолютно все: болельщики, футболисты, весь клуб!"

"Каждый игрок важен для меня. Все прибавили в своем индивидуальном мастерстве. Защитить титул намного сложнее, чем впервые стать чемпионом. Ключевым моментом является развитие, без которого не было бы еще одной золотой медали. Завтра у игроков будет выходной, но они вернутся к работе послезавтра. Очень важный матч идет против Уйпешта, они тоже это знают!" — приводит слова Реброва официальный сайт Ференцвароша.

Twitter же принялся и дальше обсуждать триумф венгерской команды. Так, пользователь с красноречивым ником Zorya Londonsk отметил украинский вклад в общий успех гранда из Будапешта.

"Сергей Ребров сделал это снова. Второй титул чемпиона для Ференцвароша. Украинские игроки также помогли своими усилиям — Зубков и Харатин сыграли свою роль. Поздравляем!"

Serhiy Rebrov has done it AGAIN



A second league title at Ferencvaros



Ukrainian players also helped the effort too — Zubkov and Haratin playing their part!



Congratulations! https://t.co/pY2oOe5Ugf — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) June 16, 2020

Помимо прочего, болельщики не забыли отметить то, что помимо хорошего выступления на внутренней арене, Ференцварош сумел неплохо проявить себя в еврокубках.

"Ференцварош стал двукратным чемпионом лиги, чего они не достигли с сезонов 1994/95 и 1995/96. 31-й чемпионский титул для команды достиг Сергей Ребров, который собрал солидный состав очень хорошо выступивший в Европе. Теперь же они пробились в первый квалификационный раунд Лиги чемпионов".

¡CAMPEÓN🇭🇺!



Ferencváros se convierte en bicampeón de la liga húngara, algo que no lograban desde la 94/95-95/96.



Título de liga número 31 para los de Sergiy Rebrov, quien ha armado un plantel sólido, que incluso rindió muy bien en europa. Acceden a la 1ra ronda previa de UCL. pic.twitter.com/Nf72Rss7CO — Alejandro (@AleParra140202) June 16, 2020

Но также в Twitter была совершенно отдельная дискуссия. А начали ее болельщики Фенербахче, которые на фоне слухов о переходе украинского специалиста принялись обсуждать, насколько эффективен нынешний тренер "фради".

"Ребров сумел завоевать четыре чемпионских титула за последние шесть лет. Фенербахче — ноль".

Rebrov hocam son 6 senede 4 şampiyonluk yaşadı. Biz ise sıfır. — Burak (@pogba1907) June 16, 2020

В целом, фанаты "канареек" положительно смотрят на идею пригласить менеджера в турецкий клуб. Конечно, есть и скептики, вспоминающие предыдущий опыт работы с иностранными тренерами.

"У Реброва может хорошо получится управлять командой, но главное, чтобы руководство не допустило таких ошибок, как с Филлипом Коку".

Eğer rebrov olursa iyi olur ama eğer cocu gibi bir hata yapılırsa yönetim gider — Muhammed Sami Bayhan (@mbspower25) June 16, 2020

Ну и напоследок, болельщик Фенербахче, который интересует и венгерских, и украинских фанатов. "Ребров уйдет?"

Rebrov ayrılacak mı? — ALİ KOÇ #16092 (@mezunemenike) June 16, 2020

К слову, в общем для украинского специалиста трофей стал уже седьмым в его тренерской карьере. Возможно, пока покорять другие чемпионаты?