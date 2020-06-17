Украинский специалист привел команду ко второму титулу кряду.
фото Ференцварош
17 июня 2020, 11:30
Сергей Ребров продолжает делать историю в венгерском Ференцвароше, приведя команду к очередному чемпионству. В решающем поединке за четыре тура до финиша "фради" обыграли Гонвед со счетом 2:0, чего оказалось достаточно для оформления золотых медалей.
Не стоит забывать, что в составе команды из Будапешта выступают и украинские футболисты — полузащитник Игорь Харатин и арендованный у Шахтера вингер Александр Зубков. Отметим, что Зубков сделал свой вклад и в чемпионском матче, отдав результативную передачу во время второго взятия ворот. Харатин, в свою очередь, вышел на последние 15 минут встречи.
Болельщики не обошли стороной триумф Ференцвароша. Венгры получали поздравления от поклонников со всего мира, а отдельных комплиментов заслуживал наставник Сергей Ребров. Коротко и ясно про украинского специалиста написал один из пользователей Twitter сказав, что он — Особенный.
Не обошли вниманием успех украинца и фанаты бывшего клуба Реброва. "Поздравления серьезному и строгому тренеру. Он всем все доказал этими чемпионствами. Поздравления от Аль-Ахли из Саудовской Аравии".
К слову, болельщики также поспешили отметить, что саудовский клуб допустил ошибку, так легко расставшись с тренером. "Очередной титул Сергея Реброва, которого Аль-Ахли несколько лет назад уволили без уважительной причины. Очень приятно видеть, как он вернулся после неудач! Поздравляю болельщиков Ференцвароша".
Много комплиментов в сторону менеджера не бывает. "Отличная работа украинского тренера Сергея Реброва, который привел команду к титулу", — написал один из пользователей Twitter.
Кроме того, фанаты спешат напомнить историческую ценность добытого чемпионства. "Впервые с 1996 года Ференцварош выиграл два чемпионских титула подряд. Гонвед был последним клубом из столицы (в 1988, 1989 годах), выигравшим два последовательных титула, помимо "фради", — отмечает болельщик.
После решающего поединка свой комментарий дал и сам Ребров.
"Было тяжело, потому что не все болельщики смогли отпраздновать с нами на стадионе. Я рад, что нам удалось выиграть чемпионат. Мы были полностью сконцентрированными, подошли к матчу с полной серьезностью. В борьбе за чемпионство приняли участие абсолютно все: болельщики, футболисты, весь клуб!"
"Каждый игрок важен для меня. Все прибавили в своем индивидуальном мастерстве. Защитить титул намного сложнее, чем впервые стать чемпионом. Ключевым моментом является развитие, без которого не было бы еще одной золотой медали. Завтра у игроков будет выходной, но они вернутся к работе послезавтра. Очень важный матч идет против Уйпешта, они тоже это знают!" — приводит слова Реброва официальный сайт Ференцвароша.
Twitter же принялся и дальше обсуждать триумф венгерской команды. Так, пользователь с красноречивым ником Zorya Londonsk отметил украинский вклад в общий успех гранда из Будапешта.
"Сергей Ребров сделал это снова. Второй титул чемпиона для Ференцвароша. Украинские игроки также помогли своими усилиям — Зубков и Харатин сыграли свою роль. Поздравляем!"
Помимо прочего, болельщики не забыли отметить то, что помимо хорошего выступления на внутренней арене, Ференцварош сумел неплохо проявить себя в еврокубках.
"Ференцварош стал двукратным чемпионом лиги, чего они не достигли с сезонов 1994/95 и 1995/96. 31-й чемпионский титул для команды достиг Сергей Ребров, который собрал солидный состав очень хорошо выступивший в Европе. Теперь же они пробились в первый квалификационный раунд Лиги чемпионов".
Но также в Twitter была совершенно отдельная дискуссия. А начали ее болельщики Фенербахче, которые на фоне слухов о переходе украинского специалиста принялись обсуждать, насколько эффективен нынешний тренер "фради".
"Ребров сумел завоевать четыре чемпионских титула за последние шесть лет. Фенербахче — ноль".
В целом, фанаты "канареек" положительно смотрят на идею пригласить менеджера в турецкий клуб. Конечно, есть и скептики, вспоминающие предыдущий опыт работы с иностранными тренерами.
"У Реброва может хорошо получится управлять командой, но главное, чтобы руководство не допустило таких ошибок, как с Филлипом Коку".
Ну и напоследок, болельщик Фенербахче, который интересует и венгерских, и украинских фанатов. "Ребров уйдет?"
К слову, в общем для украинского специалиста трофей стал уже седьмым в его тренерской карьере. Возможно, пока покорять другие чемпионаты?