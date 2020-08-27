Турция

"Орлы" хотят заполучить хорватского форварда.

Нападающий Атлетико Никола Калинич попал в сферу интересов Бешикташа, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Турецкий клуб намерен укрепить атакующую линию в межсезонье и попытается заполучить хорватского форварда. Представители "орлов" готовы начать переговоры по 32-летнему игроку с мадридским клубом.

Действующий контракт Калинича с клубом рассчитан до июня 2021 года.

В минувшем сезоне нападающий выступал на правах аренды в Роме, где провел 19 матчей и забил 5 голов.

Ранее сообщалось, что Бешикташ также хочет арендовать нападающего Шахтера Оларенважу Кайоде.