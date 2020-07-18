Украина

Турецкий клуб не может удовлетворить финансовые запросы киевлян.

Бешикташ пытается оформить переход Жерсона Родригеса, но не может договориться с Динамо, сообщает Tumspor.

Турецкий клуб хочет арендовать игрока за 500 тысяч с правом выкупа за 4 миллиона евро, но киевляне требуют 6 миллионов евро и полноценный трансфер сразу.

Игрок сборной Люксембурга провел в этом сезоне 23 поединка на клубном уровне, отметившись восемью голами и двумя результативными передачами.

Напомним, что ранее Анкарагюджю расторг контракт с Жерсоном Родригесом из-за драки.