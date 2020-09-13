Лукас Билья продолжит карьеру в турецком чемпионате, сообщает журналист Николо Шира.

Контракт с аргентинским полузащитником подпишет Фатих Карагюмрюк, который только в прошлом сезоне повысился в классе. 

В прошлом сезоне Лукас Билья провел 14 поединков в футболке Милана, отметившись результативной передачей.

Напомним, что 34-летний полузащитник не исключал вариант с возвращением в Аргентину.