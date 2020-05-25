Италия

Полузащитник готовится уйти из Милана в конце текущего сезона.

Контракт полузащитник Лукаса Бильи с Миланом истекает в конце июня этого года, и он уже сейчас рассматривает различные варианты продолжения карьеры. 34-летний аргентинец не исключает, что вернется на свою родину.

"Я оцениваю свое будущее. Не исключаю, что в конечном итоге вернусь в Аргентину, где буду регулярно играть", — приводит слова Бильи Football Italia со ссылкой на Tanto por Decir.

Также опытный аргентинец рассказал, в каком случае Милан сможет выйти из кризиса и вернуть себе былое величие.

"С тех пор, как я приехал, клуб дважды менял владельца. Милан вернется, когда в руководстве клуба возникнет стабильность. Милан станет одной главных сил Европы, как и прежде. Но это займет время", — добавил Лукас Билья.

В текущем сезоне аргентинский полузащитник провел за "россонери" всего семь поединков, в которых отличился одной результативной передачей.