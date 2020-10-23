Тесты

Сегодня один из лучших футболистов в истории нашей сборной празднует день рождения, а мы предлагаем пройти посвященный ему тест.

Один из лучших игроков своего поколения, да и в истории украинского футбола вообще. Человек, проделавший путь от насмешек и критики до статуса лучшего игрока Динамо и самой дорогой продажи в истории киевского клуба. Человек, выигравший восемь трофеев с "бело-синими", поигравший в Германии и выступающий в Англии — Андрей Ярмоленко.

Если у вас не отображается тест, вы можете пройти его по прямой ссылке. Также рекомендуем ознакомиться с другими материалами раздела "Тесты" и проверить свои знания о других великих тренерах и футболистах.

В материале использованы фото Getty Images и ФК Динамо Киев.

Евгений Музыка, Football.ua