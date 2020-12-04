Турция

Турецкий гранд хочет продлить контракт с экс-игроком Динамо.

Полузащитник Юнес Бельханда может продолжить свои выступления за Галатасарай, цвета которого он защищает с 2017 года. Об этом сообщает Ajansspor.

По информации источника, руководство "желто-красных" готово предложить 30-летнему марокканцу новый контракт, сроком на следующие два сезона с зарплатой 1,5 миллиона евро в год.

Отметим, что нынешнее соглашение бывшего игрока киевского Динамо с турецким клубом рассчитано до конца текущего сезона.

В нынешней кампании Юнес Бельханда провел в футболке Галатасарая 10 матчей во всех турнирах, в которых он забил 3 гола и отдал одну результативную передачу.

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