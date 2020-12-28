Турция

Оба украинца приняли участие в матче.

В рамках 15-го тура турецкой Суперлиги Коньяспор расписал мировую в домашнем матче с Ризеспором (1:1).

На седьмой минуте игры Хаджиахметович вывел хозяев вперед, но во втором тайме Торун сумел счет сравнять.

Украинский форвард Коньяспора Артем Кравец появился на поле на 84-й минуте игры. Николай Морозюк вышел в основе и провел полный поединок.

Отметим, после этой встречи Коньяспор занимает 10-е место в таблице чемпионата. Ризеспор, в свою очередь, на 12-й позиции.

Коньяспор — Ризеспор 1:1

Голы: Хаджиахметович, 7 — Торун, 65