Турция

За два тура до финиша чемпионата Турции Ризеспор решил расстаться с Юналом Караманом.

В оставшихся двух турах чемпионата Турции игрой Ризеспора будет руководить Мехмет Али Карака — сообщил официальный сайт клуба, в составе которого выступают украинские футболисты Николай Морозюк, Денис Гармаш и Андрей Борячук.

Ранее руководство Ризеспора, неудовлетворенное результатами команды, приняло решение расстаться с Юналом Караманом.

Со следующего сезона Ризеспор возглавит хорватский специалист Стьепан Томас, ранее возглавлявший Антальяспор и работавший ассистентом главных тренеров Истанбул Бахакшехира, Ризеспора, Акхисара, Гезтепе, Сивасспора и Газиантепспора.

За два тура до финиша Ризеспор находится в зоне вылета (16-е место), но уступает Йени Малатьяспор лишь по дополнительным показателям, а от Коньяспора и Денизлиспора отстает на одно и два очка соответственно.

19 июля Ризеспор встретится с одним из конкурентов, Йени Малатьяспор, дома, а 26 июля отправится в гости к Фенербахче.