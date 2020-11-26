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У украинского защитника нет цели вернуться в стан "желто-синих", куда он вызывался в последний раз в 2017 году.

Крайний защитник Ризеспора Николай Морозюк высоко оценивает свою физическую форму, которую он набрал в текущем сезоне, однако о вызове от Андрея Шевченко в сборную Украины 32-летний футболист не задумывается.

"Я скажу честно, что в той форме, в которой сейчас нахожусь — физически и в самом отношении к делу, я настолько изменил свой образ жизни, сейчас себя чувствую гораздо лучше, чем в 22 года. То, что я могу играть за сборную Украины, я знаю, но, буду откровенным, я не думаю об этом".

"У меня нет такой цели, я смотрю все матчи сборной, переживаю, болею, кайфовал к какому-то периода, но сейчас такое непростое время с коронавирусом. Но в целом, что я сейчас вижу, насколько развивается сборная, то я только рад этому".

"Сейчас я больше сконцентрирован на выступлениях за клуб, я уже двигаюсь в другом направлении", — заявил Морозюк в интервью телеканалам Футбол 1/2/3.

В текущем сезоне украинский защитник провел в футболке Ризеспора восемь поединков в рамках турецкой Суперлиги, в которых он отдал один ассист и заработал два предупреждения.

Напомним, ранее Николай Морозюк оценил шансы киевского Динамо на выход в Лигу Европы после потерянных шансов на попадание в раунд плей-офф Лиги чемпионов.

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