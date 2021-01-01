Турция

Омар Эльабделлауи пострадал при праздновании Нового года.

Празднование нового года закончилось печально для защитника Галатасарая — сообщил официальный Твиттер клуба.

Омар Эльабделлауи был ранен в голову во время запуска фейерверка у себя дома. Норвежский футболист госпитализирован.

Пока окончательный вердикт врачи не вынесли, но есть вероятность, что Омар потеряет зрение.

29-летний игрок национальной сборной Норвегии (47 матчей, 0 голов) выступал за Стремсгодсет (11 матчей во всех турнирах, 0 голов), Фейеноорд (7, 0), Айнтрахт Б (44, 1), Олимпиакос (170, 11), Халл Сити (9, 0) и Галатасарай (13, 0).

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