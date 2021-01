Полузащитник лондонского Арсенала Месут Озил признался, что хотел бы продолжить карьеру в Турции и США.

На вопрос о том, собирается ли он и дальше играть в футбол после Арсенала, немец ответил, что да.

"Я определенно буду играть. Есть две страны, в которых я хочу поиграть в футбол до выхода на 0пенсию: Турция и США. Если бы я поехал в Турцию, то выбрал бы только Фенербахче", — написал Месут в Twitter.

I definitely will. There are two countries I want to play football in before I retire: Turkey 🇹🇷 and USA 🇺🇸. If I went to Turkey, I could only go to Fenerbahce. https://t.co/TL68kUL62M