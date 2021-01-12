Футболист рассказал о своих планах на карьеру.
Месут Озил, Getty Images
12 января 2021, 06:26
Полузащитник лондонского Арсенала Месут Озил признался, что хотел бы продолжить карьеру в Турции и США.
На вопрос о том, собирается ли он и дальше играть в футбол после Арсенала, немец ответил, что да.
"Я определенно буду играть. Есть две страны, в которых я хочу поиграть в футбол до выхода на 0пенсию: Турция и США. Если бы я поехал в Турцию, то выбрал бы только Фенербахче", — написал Месут в Twitter.
Отметим, что в Арсенале Озин не получает игровой практики и зимой, вероятнее всего, покинет клуб. Дело в том, что тренерский штаб "канониров" не стал вносить немца в заявку на сезон-2020/21.
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