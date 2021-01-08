Англия

Переезд хавбека Арсенала в Турцию остается под вопросом.

Будущее полузащитника Арсенала Месута Озила остается неопределенным.

Немецкий футболист может перейти в Фенербахче на правах аренды. Однако лондонский Арсенал не хочет выплачивать какую-либо часть зарплаты Озила, если тот уйдет в турецкий клуб до конца сезона. Фенербахче пытается найти решение в этой ситуации.

Соглашение экс-хавбека сборной Германии действует до лета. Озил зарабатывает в Арсенале около 350 тысяч фунтов в неделю.

В последний раз Озил выходил на поле в марте 2020 года в поединке АПЛ против Вест Хэма (1:0). Игрок не был включен в заявку Арсенала на нынешний сезон АПЛ и Лиги Европы.

Ранее главный тренер лондонского Арсенала Микель Артета прокомментировал возможный уход Месута Озила в зимнее трансферное окно.