Турецкий клуб представил немецкого полузащитника.
Месут Озил, фото getty images
27 января 2021, 18:59
Фенербахче провел презентацию звездного новичка команды Месута Озила, сообщает официальный твиттер-аккаунт клуба.
Немецкий полузащитник взял футболку с нестандартным номером — его спину будет украшать число 67.
Отметим, что Арсеналу пришлось досрочно расторгнуть соглашение с Месутом, которое завершалось летом 2021 года, чтобы этот трансфер в итоге состоялся.
В текущем сезоне Озил не провел за первую команду "канониров" ни одного поединка, оставшись вне списка заявленных футболистов как на Премьер-лигу, так и на Лигу Европы.
Напомним, что ранее стала известна зарплата Озила в Фенербахче.