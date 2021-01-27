Турция

Турецкий клуб представил немецкого полузащитника.

Фенербахче провел презентацию звездного новичка команды Месута Озила, сообщает официальный твиттер-аккаунт клуба.

Немецкий полузащитник взял футболку с нестандартным номером — его спину будет украшать число 67.

Отметим, что Арсеналу пришлось досрочно расторгнуть соглашение с Месутом, которое завершалось летом 2021 года, чтобы этот трансфер в итоге состоялся.

В текущем сезоне Озил не провел за первую команду "канониров" ни одного поединка, оставшись вне списка заявленных футболистов как на Премьер-лигу, так и на Лигу Европы.

Напомним, что ранее стала известна зарплата Озила в Фенербахче.