Турция

Украинец отдал голевую передачу, однако его клуб победить так и не сумел.

Украинский нападающий Коньяспора Артем Кравец сделал голевую передачу в матче 20-го тура чемпионата Турции против Трабзонспора.

Форвард отыграл весь поединок, а на 88-й минуте сделал ассист при счете 0:3. Гол с передачи Кравца забил вышедший двумя минутами ранее на замену Леван Шенгелия.

Данная голевая передача стала второй для украинца в текущем сезоне турецкой Суперлиги.

Ранее сообщалось, что Артем Кравец забил свой первый гол в 2021 году.